        Bursa Haberleri

        Bursa'da 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 495 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:34 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:34
        Bursa'da 495 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 495 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya'ya bağlı Esence Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 442 litre fermente edilmiş kaçak alkol, 53 litre damıtma yoluyla elde edilen kaçak alkol, 4 alkolmetre, alkol kaynatılmasında kullanılan 2 sanayi tipi tüp ile sanayi tipi ocak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.

