Bursa'da 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

Evde yapılan aramada, 442 litre fermente edilmiş kaçak alkol, 53 litre damıtma yoluyla elde edilen kaçak alkol, 4 alkolmetre, alkol kaynatılmasında kullanılan 2 sanayi tipi tüp ile sanayi tipi ocak ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.