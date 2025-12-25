Bursa'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine çalışmalara ara verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine çalışmalara ara verildi.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, mezar yapıları ve testilere benzer objeler fark edildi.
Kepçe operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazı alanını güvenlik çemberine alarak çalışmaları durduran jandarma ekipleri, Bursa Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
Bölgeye gelen ekiplerin, kesin tarihlendirme yapılabilmesi amacıyla numuneleri Bursa Arkeoloji Müzesine götürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.