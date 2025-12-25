Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Kestel ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Alınan izinlerin ardından araçta yapılan aramada, 855 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan kişi, işlemler yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Uludağ'ın güzelliklerini mahveden yapılar yerle bir edildi
        Uludağ'ın güzelliklerini mahveden yapılar yerle bir edildi
        Site inşaatı kazısında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu
        Site inşaatı kazısında mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu
        Husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu...
        Husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu...
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'da konuştu:
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'da konuştu:
        Bursa'da 'korsan taksi' operasyonu; sürücülere de müşterilere de ceza kesil...
        Bursa'da 'korsan taksi' operasyonu; sürücülere de müşterilere de ceza kesil...
        TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 2025 yılını galibiyetle tamamlamak isti...
        TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 2025 yılını galibiyetle tamamlamak isti...