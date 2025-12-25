Habertürk
        TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 2025 yılını galibiyetle tamamlamak istiyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak TOFAŞ, 2025 yılının son maçını kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:56
        TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 2025 yılını galibiyetle tamamlamak istiyor
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak TOFAŞ, 2025 yılının son maçını kazanmayı hedefliyor.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TOFAŞ'ın yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji'ni konuk edeceği belirtildi.

        TOFAŞ'ın ligde 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 9. sırada bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu sezon ligde evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen mavi yeşilliler, taraftarının desteğiyle 2025'i galibiyetle kapatarak bu seriyi 7 maça çıkarmaya çalışacak." ifadeleri kullanıldı.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

