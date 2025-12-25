Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da güneşten güç alan sera projesi hayata geçirildi

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmayla, güneşten güç alarak tarımda verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak araştırma serası kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da güneşten güç alan sera projesi hayata geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmayla, güneşten güç alarak tarımda verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak araştırma serası kuruldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak, yürütücülüğünü ise Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Sevin Teoman Duran'ın üstlendiği "Competitive Greenhouse Agrivoltaics (Rekabetçi Sera Agrivoltaikleri)" projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında açılan Solar-ERA Net çağrısı çerçevesinde, TÜBİTAK'tan 2,5 milyon lira destek alacak.

        Ziraat yüksek mühendisi Ülkü Tekkeşın ve yüksek lisans öğrencisi Ahmet Nevzat Günaydın'ın da yer aldığı proje kapsamında kurulan sera, agrivoltaik panellerle desteklendi.

        Prof. Dr. Nuray Akbudak, seranın Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ardından dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bu özelliklerle hayata geçirilen ilk olma niteliğini taşıdığını bildirdi.

        Akbudak, seranın içine entegre edilen hareketli güneş panelleri sayesinde, seracılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Panellerin oluşturduğu kısmi gölgelemeyi tolere ederek üretimin devam etmesini sağlayan, özel nitelikli ve patentli agrivoltaik sistemlerin, gelecekte seracılık sektörüne önemli bir ekonomik avantaj sağlamasını bekliyoruz. Güneşten güç alan seraların, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlenerek tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada güçlü bir çözüm sunacağını öngörüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Bursa'da, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınara...
        Bursa'da, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınara...
        17 Bin üyeli Bal-Göç'te Fahriye Vatansever Ağca değişim için aday
        17 Bin üyeli Bal-Göç'te Fahriye Vatansever Ağca değişim için aday
        Temel için kazılan yerden tarihi mezar kalıntıları çıktı
        Temel için kazılan yerden tarihi mezar kalıntıları çıktı
        Faruk Çelik: "Bu başarı şehrin birlik olmasıyla geldi"
        Faruk Çelik: "Bu başarı şehrin birlik olmasıyla geldi"
        Ters yöne giren otomobille kamyonet çarpıştı; araçta sıkışan sürücüyü ekipl...
        Ters yöne giren otomobille kamyonet çarpıştı; araçta sıkışan sürücüyü ekipl...
        Araçtan kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
        Araçtan kurşun yağdıran zanlı tutuklandı