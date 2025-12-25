Bursa'da güneşten güç alan sera projesi hayata geçirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmayla, güneşten güç alarak tarımda verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak araştırma serası kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak, yürütücülüğünü ise Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Sevin Teoman Duran'ın üstlendiği "Competitive Greenhouse Agrivoltaics (Rekabetçi Sera Agrivoltaikleri)" projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında açılan Solar-ERA Net çağrısı çerçevesinde, TÜBİTAK'tan 2,5 milyon lira destek alacak.

Ziraat yüksek mühendisi Ülkü Tekkeşın ve yüksek lisans öğrencisi Ahmet Nevzat Günaydın'ın da yer aldığı proje kapsamında kurulan sera, agrivoltaik panellerle desteklendi.

Prof. Dr. Nuray Akbudak, seranın Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ardından dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bu özelliklerle hayata geçirilen ilk olma niteliğini taşıdığını bildirdi.