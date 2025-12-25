Bursa'da, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu
Bursa'da bir kişinin, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
B.G, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan E.D. ile karşılaştı.
Burada ikisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.D, husumetlisi B.G.'yi tabancayla ateş ederek kovalamaya başladı.
B.G'nin çevrede bulunan bir mağazaya sığınarak kurşunlardan kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Polis ekipleri tarafından olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
