Bursa'da, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu

Polis ekipleri tarafından olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

B.G'nin çevrede bulunan bir mağazaya sığınarak kurşunlardan kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Burada ikisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.D, husumetlisi B.G.'yi tabancayla ateş ederek kovalamaya başladı.

B.G, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan E.D. ile karşılaştı.

