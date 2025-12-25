Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu

        Bursa'da bir kişinin, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:42
        Bursa'da, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu
        Bursa'da bir kişinin, husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        B.G, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan E.D. ile karşılaştı.

        Burada ikisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.D, husumetlisi B.G.'yi tabancayla ateş ederek kovalamaya başladı.

        B.G'nin çevrede bulunan bir mağazaya sığınarak kurşunlardan kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Polis ekipleri tarafından olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

