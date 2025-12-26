Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Hafta sonu kar beklenen Uludağ'ın yılbaşına yüzde 100 dolulukla gireceği öngörülüyor

        FATİH ÇAPKIN - Kayak ve kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesislerinde yılbaşı rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:23
        Hafta sonu kar beklenen Uludağ'ın yılbaşına yüzde 100 dolulukla gireceği öngörülüyor
        FATİH ÇAPKIN - Kayak ve kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesislerinde yılbaşı rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor.

        Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan Uludağ'da, yaklaşık 3 bin 800 yatak kapasiteli otel ve tesislerde yılbaşı hazırlıkları hızlandı.

        Meteoroloji verilerine göre hafta sonu yoğun kar yağışının beklendiği Uludağ'da 2 farklı bölgedeki otellerde konaklama imkanı bulabilecek tatilciler, 300 ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinin yanı sıra 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondola (telesiyejin kabinli modeli) tesislerini kullanabilecek.

        Kayak yapabilecek kadar örtü oluşturması beklenen kar yağışıyla Uludağ'daki işletmeciler sezonu da tam anlamıyla açmaya hazırlanıyor.

        Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen tatilcilerin tercih ettiği 1800 ila 2 bin 200 metre yükseklikteki Oteller Bölgesi'nde, yeni yıla sayılı günler kala rezervasyonlar yoğunlaştı.

        Uludağ'daki otel, misafirhane ve bungalov gibi işletmelerin yeni yıla yüzde 100 dolulukla girmesi bekleniyor.

        - "Uludağ çok önemli bir destinasyon merkezi"

        Uludağ'daki Orman Köşkleri'nin İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, yılbaşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Şu anda yılbaşı rezervasyonlarında yüzde 90'ı geçtiklerini dile getiren Özenoğlu, "Hafta sonundaki kar yağışıyla beraber, yılbaşına muhtemelen yüzde 100 dolu olarak girmiş oluruz. Uludağ çok önemli bir destinasyon merkezi. Kayak turizminin, kış turizminin başkenti diyebiliriz. İlk kayak merkezi, o yüzden bir cazibesi var. İnsanlar Uludağ'ı, bu güzel ortamı tercih ediyor." ifadesini kullandı.

        Özenoğlu, yeni yılla beraber Uludağ'da sezonun da tam anlamıyla açılmasını beklediklerini belirterek, "Aslında bir kar yağışı olmuştu ama yeterli seviyede yağmadığı için sezonu tam açamadık. O yüzden hafta sonundaki yağışla beraber sezonu tam anlamıyla aşmış oluruz. Genelde Orta Doğu ülkelerinden misafirler Uludağ'ı tercih ediyor. Rusya'dan misafirlerimiz de var ama ağırlıklı olarak yabancı olarak Orta Doğu'dan çok misafir ağırlıyoruz." diye konuştu.

        -"Uludağ, yılbaşını her zaman dolu dolu geçirir"

        Uludağ'da bulunan bir otelin yöneticisi Harbi Türk de 20 Aralık itibarıyla otellerin hazırlıklarını yaparak açılışlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

        Uludağ'a ay ortasında kar yağdığını hatırlatan Türk, "Üzerine çok yağış gelmediği için kayak başlayamadı. Tüm tesisler açıldı, sadece misafirler kar yağışını bekliyor. Tesisler yılbaşı hazırlıklarını da bitirdi sayılır." dedi.

        Türk, yılbaşı rezervasyonlarından memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Uludağ, yılbaşını her zaman dolu dolu geçirir. Yağacak karla beraber rezervasyonlar da artıyor. Uludağ her şeyiyle bir marka. 'Kayak' denilince ilk akla gelen Türkiye'nin en önemli kayak merkezi Uludağ. Yılbaşında tüm tesislerde farklı sürprizler var. Yılbaşı programı, gala yemeğiyle birlikte sanatçılı programlar, DJ partileri var. Bütün tesisler dolu dolu bir program hazırladı, misafirlerimizi bekliyoruz."

