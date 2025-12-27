Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 03:11 Güncelleme: 27.12.2025 - 03:11
        Fatih Mahallesi'ndeki ikametlerinde baba Aptullah Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ö.Ş, baba Aptullah Ş'yi karnından bıçakladı.

        Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Aptullah Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ö.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

