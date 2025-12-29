Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde, iki adreste yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu ve piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 70 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 600 içi tütünle doldurulmuş makaron, 46 kilogram kıyılmış paket tütün, ⁠34 paket nargile tütünü ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler G.Ç ile S.Ç. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Türkiye'de yağışlı gün sayısı 100'den 86'ya düştü!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı
        Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı
        Arkadaşını dizinden vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
        Arkadaşını dizinden vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
        Kar yüzünden kapanan 145 mahallenin yolu büyükşehir ekipleri tarafından açı...
        Kar yüzünden kapanan 145 mahallenin yolu büyükşehir ekipleri tarafından açı...
        İnşaat sektöründe 2026'da "istikrarlı büyüme" beklentisi
        İnşaat sektöründe 2026'da "istikrarlı büyüme" beklentisi
        Sayburç Kazıları Arkeoloji Gündemi'nde anlatıldı
        Sayburç Kazıları Arkeoloji Gündemi'nde anlatıldı
        Lise öğrencileri "bilinçli tercih" yapabilmek için üniversite deneyimi yaşı...
        Lise öğrencileri "bilinçli tercih" yapabilmek için üniversite deneyimi yaşı...