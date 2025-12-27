Bursa'da plastik kalıp atölyesinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki çelik kapı imalatı yapan bir iş yerine sıçradı.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir plastik kalıp atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde plastik kalıp atölyesinde başlayıp bitişikteki iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.