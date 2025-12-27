Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 06:39 Güncelleme: 27.12.2025 - 06:39
        GÜNCELLEME - Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Veysel Karani Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parça imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 işletmede hasar meydana geldi.

        Yangından etkilenen işletmelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

