GÜNCELLEME - Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parça imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

