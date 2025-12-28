Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu

        Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Giriş: 28.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:45
        Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin etkisiyle hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler, pistte kızakla kayıp kar topu oynadı.

        Havanın güneşli olmasıyla otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, telesiyeje binerek manzaranın keyfini çıkardı.

        Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Orta Doğu ülkelerinden gelen bazı yabancı ziyaretçiler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirip kayak yaptı.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

        Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu zirvede, öğleden sonra ise yoğun sis ve kar yağışı etkisini gösterdi.

        Uludağ Milli Parkı gişelerinde ise araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri de araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

