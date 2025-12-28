Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, Bursa'da başladı

        Bursa'nın Gürsu Belediyesi himayesinde bu yıl üçüncü kez Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:52
        Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, Bursa'da başladı
        Bursa'nın Gürsu Belediyesi himayesinde bu yıl üçüncü kez Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası düzenleniyor.

        Gürsu Spor Fabrikası'nda gerçekleştirilen turnuvada, yurt içinden 17 ve yurt dışından 5 güreş takımı mücadele ediyor.

        Yaklaşık 400 güreşçinin yarıştığı turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

        Turnuvayı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, federasyon olarak altyapıyı çok önemsediklerini söyledi.

        Türkiye'nin bütün illerindeki müsabakalara gitmeye çalıştıklarını ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

        "Gençlerimizle bir arada olmaya, çocuklarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz çünkü onların rol modeliyiz. Onlara elimizden geldiği kadar dokunmaya, kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel enerjileri var. Çocukların enerjisi çok farklı. Biz de onların duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz çünkü küçükken biz de şampiyon abilerimiz geldiğinde onları karşılardık. O yüzden onların heyecanına şu anda tanıklık ediyoruz. Bunlar geleceğin olimpiyat şampiyonları."

        Akgül, bu tür organizasyonları çok önemsediğini belirterek, "Yerel müsabakalardan olimpiyat şampiyonluğuna gidiliyor. Yerel deyip geçmemek lazım. İl bazında bütün yapılan müsabakaların hepsini değerli buluyoruz." diye konuştu.

        Taha Akgül, yetenekli sporcuları milli takıma davet ettiklerini kaydetti.

