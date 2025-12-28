Habertürk
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 28.12.2025 - 17:54 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:58
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yusuf G. (18) idaresindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, Alanyurt Mahallesi Esenler Caddesi'nde Selçuk E. (41) yönetimindeki 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayşe Gümüş E. (38) ve kaldırımda yürüyen Dursun G. (70) yaralandı.

        İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

