        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da çevreyi kirleten kişiye 13 bin 705 lira ceza kesildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, moloz dolu çuvallar ve atık mobilyaları Boğazköy Barajı mevkisine bırakarak çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye 13 bin 705 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:23
        Bursa'da çevreyi kirleten kişiye 13 bin 705 lira ceza kesildi
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, moloz dolu çuvallar ve atık mobilyaları Boğazköy Barajı mevkisine bırakarak çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye 13 bin 705 lira ceza uygulandı.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki Boğazköy Barajı sahasına kamyonetle gelen kişi, bölgeye moloz dolu çuval ve atık mobilyaları bıraktı.

        İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, İnegöl Belediyesinin İzleme Değerlendirme Merkezi kameralarından tespit edilen kişiye 13 bin 705 lira ceza yazıldı.

        Kirletilen alan ise İnegöl Belediyesi ekiplerince temizlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

