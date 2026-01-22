Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddia edildi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:54
        İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde Bursa'ya altın sevkiyatı yapan E.Ö. (21) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen zırhlı araç, seyir halindeyken kontrolden çıkıp kaza yaptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.T. (30) ile V.T. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma yönlendirildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta olduğu bildirilen 11 kilogram altının kaybolduğu öne sürüldü.

        Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

        Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapıldığı ancak şu ana kadar herhangi bir altına ulaşılamadığı öğrenildi.

