        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen ve hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:34
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen ve hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Bu kapsamda hakkında farklı suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın Yeşil Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu ticareti yaptığını ve ruhsatsız silah bulundurduğunu belirledi.


        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.A'nın yanı sıra evdeki M.P. ve E.Ö'yü de gözaltına aldı.


        İkamette yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve boş şarjörler, 1 litre 730 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 96 bin 600 lira, 807 dolar ve 170 avro ele geçirildi.

