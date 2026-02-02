Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak" kitabı tanıtılacak

        Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi tarafından "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak" kitabının yarın tanıtımı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:10
        Bursa'da "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak" kitabı tanıtılacak
        Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi tarafından "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak" kitabının yarın tanıtımı yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı etkinlikleri kapsamında Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi'nin aile kurumunu güçlendirme ve aile yapısını tehdit eden küresel gelişmelere karşı aileleri bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor.

        "Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla aile temelli bütüncül sosyal hizmet anlayışıyla farklı temalar ve başlıklar altında atölyeler, seminerler, söyleşiler gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda eğitimci ve yazar Nevzat Özer'in "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak" adlı kitabı yarın saat 14.00'te Nilüfer Eski Karaman Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde tanıtılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

