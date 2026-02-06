Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na hazırlanıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, yenilikçi projelerle TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na hazırlanıyor.



BUÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tarımsal Makine Sistemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Erdoğan, AA muhabirine, üniversitede 6 Ocak'ta kurulan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Öğrenci Topluluğu'nun kurucu danışmanı olduğunu söyledi.



Topluluktaki öğrencilerle TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'na hazırlandıklarını belirten Erdoğan, tarım süreçlerinde teknolojiden yararlanan, sürdürülebilir, çevre dostu çözümler sunan projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Erdoğan, yarışmanın başvurularının 20 Şubat'a kadar devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Tarımsal faaliyetle ilgili herhangi bir konuda öğrenciler, başvuru yapabilir. Yapay zeka, otonom sistemler, görüntü işleme, hayvan beslemesi, gıdaya teması olan her proje başvurabilir. Ufak adımlarla ülkemizin tarıma olan bakış açısı değiştirilebilir. Öğrencilerimiz de bu tarz içeriklerle yarışmaya hazırlanıyor. Ben, tarımsal robotik sistemlerle ilgili çalışıyorum. Tarımda, kimyasal, pestisit kullanımını azaltıcı robotik sistemler üzerine öğrencilerle çalışmalar yürütüyoruz. Gençler yapay zekaya yöneliyor. Yazılım üzerinden teknoloji geliştiriyor."



Erdoğan, öğrencilerin yarışma sonucunda ödüllerin yanı sıra TÜME içinde yer alarak, oradaki tecrübe ve yapıdan da faydalanacaklarını ve bu şekilde ülkeye kazanç sağlayacaklarını dile getirdi.



TÜME'nin yapay zeka destekli, robotik sistemlerin dahil olduğu modernize çiftlikler kurarak, gençlerin tarıma yönelmesini sağlamayı amaçladığını, üniversitedeki öğrenci topluluğunun da bu vesileyle kurulduğunu aktaran Erdoğan, "Öğrencilerin ilgisi TÜME ile ivme kazandı. Tarımın sadece ziraat, veterinerlikten ibaret olmadığını, tüm disiplinleri kapsadığını anladılar. Tüm disiplinler bir araya gelecek ve hazırlanan projelerle tarım, çok büyük ivme kazanacak." diye konuştu.



BUÜ Ziraat Fakütesi Biyosistem Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Eylül Turan da TÜME Öğrenci Topluluğu'nun kurucu üyelerinden olduğunu belirterek, TEKNOFEST'e farklı fakültelerden öğrencilerle hazırladıkları projelerle katılacaklarını söyledi.



Ekip halinde yarışma için çalıştıklarını anlatan Turan, "Bölümden arkadaşlar ya da farklı fakültelerdeki mühendis arkadaşlarla projeler yönetmek, farklı fikirlerle çalışmak çok daha iyi oluyor bizim için. Hedefimiz, yarışmada birinci olmak, TÜME'deki imkanları en iyi şekilde kullanarak, birinci olmayı amaçlıyoruz." dedi.

