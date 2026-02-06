Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilerek park halindeki araçlara çarptığı kazada 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:09 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilerek park halindeki araçlara çarptığı kazada 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

        Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde ehliyetsiz sürücü Ali B. (14) yönetimindeki 16 AOY 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek park halindeki 16 AFH 829 plakalı otomobil, 16 BTF 434 plakalı otomobil ve 34 SR 6914 plakalı öğrenci servisine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ve öğrenci servisindeki 6 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesiyle kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Bursa'da ehliyetsiz sürücü, park halindeki araçlara çarptı: 8 öğrenci yaral...
        Bursa'da ehliyetsiz sürücü, park halindeki araçlara çarptı: 8 öğrenci yaral...
        Bursa Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        Bursa Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        Başkan Karabatı "En kötü plan, plansızlıktan iyidir"
        Başkan Karabatı "En kötü plan, plansızlıktan iyidir"
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa verilen ber...
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa verilen ber...
        Bursaspor'da Tunahan Ergül ile yollar ayrıldı
        Bursaspor'da Tunahan Ergül ile yollar ayrıldı
        Bursa'da istediği ile evlenen kadın lokma dağıttı
        Bursa'da istediği ile evlenen kadın lokma dağıttı