        Bursa Haberleri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü Konseri" verecek

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:36 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:36
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası "Sevgililer Günü Konseri" verecek
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, şef Rustam Rahmedov yönetimindeki orkestra, performanslarıyla Hermanos Grubu'na eşlik edecek.

        Gecenin solistleri, Suami Ramirez ve Erdem Özkan olacak. Küba'nın renkli müzikal mirasını Türkiye ruhuyla harmanlayan Ramirez, sesiyle dinleyicilerin ruhuna dokunacak.

        Caz dünyasının sevilen vokallerinden Özkan, hikaye anlatıcılığına dayanan eğlenceli üslubu ve geniş repertuvarıyla klasikleşmiş eserlere hayat verecek.

        Konserde, "Bir Günah Gibi", "Bolero Hermanos", "Veinte Anos", "La Negra Tomasa" ve "My Way" gibi kulaklarda yer etmiş, aşkın farklı hallerini anlatan unutulmaz eserler, senfonik yorumla dinleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

