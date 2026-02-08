Bursa'da dereye düşen kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Gökdere Deresi'ne düşerek ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Selimzade Mahallesi'nden geçen Gökdere Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle dere yatağına giren ekipler, dereye düşen Mehmet Ali B.'yi (35) sedyeyle yukarı çıkardı. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali B.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.