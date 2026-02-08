AK Parti İl Başkanı Gürkan CHP'yi eleştirdi

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP'yi eleştirdi.



Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Nilüfer ilçesinde düzenlenen eyleme ilişkin CHP'nin alışıldık popülist söylem ve eylemlerle sokak manipülasyonu peşinde olduğunu ifade etti.



Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları istismar eden CHP'nin Bursa'da da algı siyaseti yaptığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:



"Yıllarca yönettiğiniz ve rüşvet çarkı üzerine kurulu imar yolsuzluklarıyla Türkiye'nin gündeminde olan belediyelerinizden Nilüfer'de eski belediye başkanınız, eski ilçe başkanınız tutuklu yargılanıyor. Binlerce usulsüz imar uygulamasıyla kamunun ve Bursalıların hakkını gasp ettiğiniz Nilüfer Belediyesi'nde personel maaşlarını ödeyemez duruma geldiniz. İlçe belediyelerinizin neredeyse tamamı borçlarının üzerinde taşınmaz satışı yapmalarına rağmen aynı çaresizlik içindeler. CHP'li belediyelerde tablo böyleyken hala sokağa çıkıp adalet ve yoksulluktan bahsetme cüretini gösterebiliyor olmak büyük bir aymazlıktır."



Gürkan, artık tüm ülkenin susuzluk, yolsuzluk, çöp krizleriyle tanıdığı CHP belediyeciliği sayesinde Bursa'nın son 2 yılda Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetini sunan, en yüksek su faturalarının geldiği kentler arasına sokulduğunun da altını çizerek, "Vatandaşımızın geçim mücadelesi üzerinden siyaset yapanlar, önce kendi yönettikleri belediyelere bakmalıdır. Hemşehrilerimizin hakkını aramak için eylem yapacaklarsa da kendi belediyeleri önünde yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.



CHP'li belediyelerin Bursa'nın en önemli gündemlerinden biri olan kentsel dönüşüm alanında da hiçbir adım atmadıklarını kaydeden Davut Gürkan, AK Parti olarak hükümet ve yerel yönetimler aracılığıyla millete eser siyasetiyle hizmet etmeye devam ettiklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin enflasyonla mücadeleden sosyal desteklere, istihdamdan yatırımlara kadar her alanda kararlılıkla çalıştığını ifade eden Gürkan, Bursa'da da eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar milyarlarca liralık yatırımların hayata geçirilmeye devam ettiğinin kaydetti.

