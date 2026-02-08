Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Gürkan CHP'yi eleştirdi

        AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP'yi eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:57 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanı Gürkan CHP'yi eleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP'yi eleştirdi.

        Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Nilüfer ilçesinde düzenlenen eyleme ilişkin CHP'nin alışıldık popülist söylem ve eylemlerle sokak manipülasyonu peşinde olduğunu ifade etti.

        Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları istismar eden CHP'nin Bursa'da da algı siyaseti yaptığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

        "Yıllarca yönettiğiniz ve rüşvet çarkı üzerine kurulu imar yolsuzluklarıyla Türkiye'nin gündeminde olan belediyelerinizden Nilüfer'de eski belediye başkanınız, eski ilçe başkanınız tutuklu yargılanıyor. Binlerce usulsüz imar uygulamasıyla kamunun ve Bursalıların hakkını gasp ettiğiniz Nilüfer Belediyesi'nde personel maaşlarını ödeyemez duruma geldiniz. İlçe belediyelerinizin neredeyse tamamı borçlarının üzerinde taşınmaz satışı yapmalarına rağmen aynı çaresizlik içindeler. CHP'li belediyelerde tablo böyleyken hala sokağa çıkıp adalet ve yoksulluktan bahsetme cüretini gösterebiliyor olmak büyük bir aymazlıktır."

        Gürkan, artık tüm ülkenin susuzluk, yolsuzluk, çöp krizleriyle tanıdığı CHP belediyeciliği sayesinde Bursa'nın son 2 yılda Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetini sunan, en yüksek su faturalarının geldiği kentler arasına sokulduğunun da altını çizerek, "Vatandaşımızın geçim mücadelesi üzerinden siyaset yapanlar, önce kendi yönettikleri belediyelere bakmalıdır. Hemşehrilerimizin hakkını aramak için eylem yapacaklarsa da kendi belediyeleri önünde yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP'li belediyelerin Bursa'nın en önemli gündemlerinden biri olan kentsel dönüşüm alanında da hiçbir adım atmadıklarını kaydeden Davut Gürkan, AK Parti olarak hükümet ve yerel yönetimler aracılığıyla millete eser siyasetiyle hizmet etmeye devam ettiklerini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin enflasyonla mücadeleden sosyal desteklere, istihdamdan yatırımlara kadar her alanda kararlılıkla çalıştığını ifade eden Gürkan, Bursa'da da eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar milyarlarca liralık yatırımların hayata geçirilmeye devam ettiğinin kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bursa'da dereye düşen kişi ağır yaralandı
        Bursa'da dereye düşen kişi ağır yaralandı
        Bursa'da dereye düşen adam kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Bursa'da dereye düşen adam kalp masajıyla hayata döndürüldü
        Mehmet Çevik'ten samimi itiraflar: "Sahne aşkım hiç bitmedi" "Onlar oldukça...
        Mehmet Çevik'ten samimi itiraflar: "Sahne aşkım hiç bitmedi" "Onlar oldukça...
        Yağmur ve kar sularıyla coşan kanyondan kurtuldu
        Yağmur ve kar sularıyla coşan kanyondan kurtuldu
        Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Durmuş s...
        Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Durmuş s...
        Esnaf odasından Turgay Durmuş'a güvenoyu
        Esnaf odasından Turgay Durmuş'a güvenoyu