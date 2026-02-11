Canlı
        Uludağ'a teller üzerinde ulaşım zamandan tasarruf sağlıyor

        SERGEN SEZGİN - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a teleferikle ulaşım, hem zamandan tasarruf sağlaması hem de sunduğu manzarayla ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:56 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:56
        Uludağ'a teller üzerinde ulaşım zamandan tasarruf sağlıyor
        SERGEN SEZGİN - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a teleferikle ulaşım, hem zamandan tasarruf sağlaması hem de sunduğu manzarayla ilgi görüyor.

        Geçmişte "Olimpos" ve "Keşiş Dağı" olarak da anılan Uludağ'a, kara yolunun yanı sıra Bursa kent merkezinden teleferikle de ulaşım sağlanıyor.

        Türkiye'nin alanında ilk hattı olma özelliğiyle 29 Ekim 1963'te açılan Bursa Teleferik, ziyaretçileri Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'ndeki istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki 1231 metre rakımlı Kadıyayla, 1635 rakımlı Sarıalan ve 1810 rakımlı Kurbağakaya (Oteller Bölgesi) mevkilerine ulaştırıyor.

        Bursa Teleferik, yarım asırdan fazla süredir tek halatlık 9 kilometrelik hatta 140 kabinle yolcu taşıyor.

        Beyaz örtüyle kaplanan manzara eşliğinde 22 dakika süren yolculuk, misafirlerine hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de panoramik olarak eşsiz bir deneyim sunuyor.

        Bursa Teleferik AŞ Pazarlama Müdürü Ersoy Ey, AA muhabirine, yoğun bir kış dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için titizlikle çalıştıklarını belirten Ey, vagonların bakımlarının da periyodik olarak yapıldığını dile getirdi.

        Ey, Uludağ yolunda araç trafiğinin zaman zaman yoğunlaştığını ve gidişin 2,5 saati bulduğunu anlatarak, "Teleferikle 22 dakikada Uludağ'a çıkılıyor. Teleferikle çıkmak çok farklı ve keyifli. Özellikle çocuklar çok seviyor. Doğanın tam da 'buradayım' dediği yer. Teleferikte yeşille başlayan yolculuk Uludağ'da beyazla sonlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Kar yeni yağdığında kartpostallık manzaraların oluştuğunu vurgulayan Ey, "Misafirlerimiz çıkana kadar telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Yarıyıl tatili en yoğun olduğumuz dönem oldu. Güzel bir dönem geçirdik. Metrelerce kuyruklar oluşsa da 25-30 dakikaya misafirlerimiz gişeye gelebiliyor. Bu deneyim için yerli ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

        Ey, müşteri memnuniyetini de ön planda tutuklarını vurgulayarak, "Misafirlerimiz teleferikle Uludağ'a gitmekten çok memnun. Gidiş ve dönüş 45 dakika sürüyor. Bu da yukarıda (Uludağ'da) geçirecekleri zamanı uzatıyor. Güvenli ve hızlı olmasından misafirlerimiz çok memnun. İyi dönüşler alıyoruz." bilgisini paylaştı.

