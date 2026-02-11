Akademisyenlerin geliştirdiği yeni nesil asansör motoruna Avrupa patenti

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde geliştirilen kayış tahrikli yeni nesil asansör motoru, Avrupa Patent Ofisi'nden patent alarak uluslararası düzeyde tescillendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Soyaslan ve Samsun Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Avşar'ın buluş sahipleri arasında yer aldığı "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi", tüm test aşamalarını başarıyla geçerek ticarileşmeye hazır bir ürün haline geldi.



Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan da tescil alan çalışma, Avrupa Patent Ofisi tarafından da patentlenerek uluslararası düzeyde tescillendi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, anlaşma sağladıkları firmanın üretimine başladığı buluşlarının, bir doktora çalışması sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.



Çalışma hakkında bilgi veren Fenercioğlu, şunları kaydetti:



"Bu çalışmada, makine dairesiz kayış tahrikli asansör sistemleri için daha hafif, daha verimli ve daha bütünleşik bir makine yapısı geliştirdik. Asansör sistemlerinde kullanılan elektrik motorunun üretimini kolaylaştıran ve motor gövdesinin aynı zamanda şasi olarak görev yaptığı yenilikçi bir sistem ortaya koyduk. Böylece motor montajı için ayrıca bir şasiye ihtiyaç kalmadı. Motorun gövdesinden doğrudan raya montaj yapılması sayesinde, asansör sisteminin bina üzerindeki yükü de önemli ölçüde azaltıldı."



Geliştirilen sistemin hem imalat hem de montaj süreçlerinde önemli avantajlar sunduğunu belirten Fenercioğlu, şöyle devam etti:



"Geliştirdiğimiz asansör makinesi kayışlı bir tahrik sistemine sahip. Yaygın olarak kullanılan halatlı sistemlere göre motor hızı yaklaşık 2,5 kat artırıldı. Bu sayede motor performansı ve enerji verimliliği yükseltildi. Ayrıca makine boyutlarının küçülmesiyle daha kompakt bir yapı elde edildi. Böylece motor, asansör kuyusu içerisinde doğrudan raya montaj yapılabiliyor ve binalarda ayrıca bir makine dairesine ihtiyaç kalmıyor. Talaşlı imalat ve döküm süreçlerinin azaltılmasıyla da üretim maliyetleri önemli ölçüde düşürüldü."



BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da buluşun Avrupa Patent Ofisi tarafından tescillenmesinin üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu tescille beraber üniversitelerindeki uluslararası patent sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

