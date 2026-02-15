Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Ramazan Çevik, Adem Türkmen
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi, Hetman, Takavar, Bohme (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Muhammet Ertuğrul, Uğur Okay)
Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18
Süre: 117 Dakika (29, 29, 33, 26)
BURSA
