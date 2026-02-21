Canlı
        İnegöl'de kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı.

        21.02.2026 - 09:55
        İnegöl'de kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı.

        Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin önünde, işçi A.K. (44) kamyon kasasına mobilya yükleme yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        Kafasından yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

