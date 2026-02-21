Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı. Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde dün saat 23.00 sularında toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

