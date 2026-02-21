Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 01:19 Güncelleme: 21.02.2026 - 01:19
        Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

        Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde dün saat 23.00 sularında toprak kayması meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

