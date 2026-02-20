Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. İkamette yapılan aramada 600 gram metamfetamin, 4,50 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda T.A. ve N.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.