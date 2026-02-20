Canlı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:41
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

        İkamette yapılan aramada 600 gram metamfetamin, 4,50 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda T.A. ve N.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



