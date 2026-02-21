Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada biri hamile 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 07:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 07:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada biri hamile 2 kişi yaralandı.

        Eğitim Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 54 AEL 953 plakalı motosiklet ile Y.O. idaresindeki 48 ATC 606 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü C.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan hamile eşi Z.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı
        21 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İki motosiklet böyle çarpıştı… 1'i hamile 2 yaralı
        İki motosiklet böyle çarpıştı… 1'i hamile 2 yaralı
        Bursa'da kamyon kasasından düşen işçi yaralandı
        Bursa'da kamyon kasasından düşen işçi yaralandı
        Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bursa'da heyelan: Mudanya-Kurşunlu yolu trafiğe kapandı
        Bursa'da heyelan: Mudanya-Kurşunlu yolu trafiğe kapandı
        Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı
        Kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı