        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar sürüyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 01:19 Güncelleme: 21.02.2026 - 01:19
        Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar sürüyor
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar devam ediyor.

        İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

        Sahil yolunun, çalışmalar tamamlanıncaya kadar güvenlik amacıyla ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

