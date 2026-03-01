İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takip edilen M.M.Ş'nin (20) adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

