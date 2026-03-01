Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.


        İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takip edilen M.M.Ş'nin (20) adresine operasyon düzenledi.


        Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


        Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"

        Benzer Haberler

        Başkan Bozbey: "Üreticimizi asla yalnız bırakmayacağız"
        Başkan Bozbey: "Üreticimizi asla yalnız bırakmayacağız"
        Başkan Bozbey ile sahurda asırlık gelenek
        Başkan Bozbey ile sahurda asırlık gelenek
        Yılların altyapı çilesi sona eriyor
        Yılların altyapı çilesi sona eriyor
        Ramazan akşamları Osmangazi'de bir başka güzel
        Ramazan akşamları Osmangazi'de bir başka güzel
        Bursa'da pes dedirten görüntüler At arabasına kat kat palet yüklediler
        Bursa'da pes dedirten görüntüler At arabasına kat kat palet yüklediler
        Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu
        Bursalılar sahurda tarihi meydanda buluştu