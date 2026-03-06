Canlı
        Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, görevdeki 700 günü değerlendirdi

        Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, görevdeki 700 günü değerlendirdi

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "700 Gündür Birlikte Şimdi Daha İleriye" başlıklı toplantıda gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:01
        Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, görevdeki 700 günü değerlendirdi

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "700 Gündür Birlikte Şimdi Daha İleriye" başlıklı toplantıda gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

        Bir davet salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, 2026'nın Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı olduğunu hatırlattı.

        Yaklaşık 2 yılda 58 vaat sunduklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu 58 vaadin 40'ını tamamlamışız. Oran olarak yüzde 68,67 yani yaklaşık 70'ini gerçekleştirmişiz, hayata geçirmişiz. Bunların 13'ü üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 5 vaadimize ise önümüzdeki süreçte çalışmalara başladık. Vaatlerimizin hepsini gerçekleştirmek için, verdiğimiz sözü tutmak için mücadele edeceğiz. Gerek ekip arkadaşlarımız gerek yönetim kadromuz, gerek müdürlerimiz ve 3 bin kişilik mesai arkadaşlarımızla 'gece gündüz' demeden, 'hafta içi, hafta sonu' demeden uğraştık ve bugün de o verdiğimiz vaatlerin 2 yıl içerisinde yüzde 70'ini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

        Aydın, 35 proje kapsamında 25 açılış, 30 da temel atma yaptıklarını belirterek, ortalama 20 günde bir temel atma ya da açılış yaptıklarını söyledi.

        Erkan Aydın, 5 kreşin hayata geçirildiğini ve 3'ünün inşaatının sürdüğünü belirterek, kreş sayısını 10'a tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

        Toplantıya CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile davetliler katıldı.

