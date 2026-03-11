Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi. İznik Devlet Hastanesi yakınlarında, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 AOF 202 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan'a (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ahmet Fidan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fidan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

