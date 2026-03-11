Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:05 Güncelleme:
        İznik Devlet Hastanesi yakınlarında, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 AOF 202 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan'a (63) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ahmet Fidan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Fidan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

