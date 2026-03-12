Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Narkotik Büro Amirliği ekipleri 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine hareket geçti.


        Takip başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

        Yakalanan F.K. ve MK'nin üzerinde yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

