Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Büro Amirliği ekipleri 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine hareket geçti. Takip başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Yakalanan F.K. ve MK'nin üzerinde yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

