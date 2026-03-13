Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Bursa'da bir kadının içinde cep telefonu bulunan poşetini kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:39
        A.T, Osmangazi ilçesinde yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir zanlı, içinde cep telefonu bulunan poşeti kapkaç yöntemiyle aldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırma sonucu şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

        Çeşitli suçlardan 18 kaydı olduğu belirlenen zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından Mudanya ilçesinde yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Poşet içerisindeki cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

        Zanlının elinde poşet olan kadını takip ettiği ve ardından olay yerinden kaçtığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

