Bursa'da anaokulu öğrencileri ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırladı.



Bilgi Bahçem Anaokulu'nda "Yardım Et, Mutlu Et" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.



Proje kapsamında okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırladı.



Öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma kavramlarını bizzat deneyimleyerek öğrenmelerini hedefleyen projede toplanan gıda malzemeleri titizlikle paketlendi.



Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Çocuklarımıza paylaşmanın ve bir başkasının hayatına dokunmanın önemini küçük yaşta aşılamak en büyük önceliğimiz. Velilerimizin de yoğun desteğiyle hazırladığımız bu kolilerle ramazanın birleştirici ruhunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

