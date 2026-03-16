        Bursa'da çöp kamyonetinin altında kalarak ölen çocuğun babası konuştu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybeden 3,5 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun babası Önder Aydoğdu, "Devletime güveniyorum, savcılara güveniyorum. Kimin ihmali varsa, kimin sorumsuzluğu varsa bedelini devletim ödetecek." dedi.

        Giriş: 16.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Mudanya Sahil Yolu'nda 13 Mart'ta Bursa Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonetinin altında kalarak yaşamını yitiren Serhat Aydoğdu'nun babası Önder Aydoğdu, gazetecilere olay gününü anlattı.

        Eşiyle Mudanya Kaymakamlığının önünde buluşmak üzere sözleştiklerini, Serhat'ın da eşiyle birlikte olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle devam etti:

        "Motosikletle Kaymakamlığın önüne geldiğimde hanımın çığlığını duydum. O arabanın hareket halinde olduğunu da gördüm. Tam çaprazında motosikleti yere atarak hanımın yanına koştum. 'Ne oldu' dedim. Oğlum kanlar içinde yerdeydi. Ben oğlumun ölüsünü orada gördüm."

        Aydoğdu, olaydan sonra belediyeden kendilerine ulaşılmadığını iddia ederek, "3 gündür ne arayan var, ne soran. Ne hastaneye geldiler ne de evime herhangi bir ziyarette bulundular. Boğazım düğüm düğüm. Nasıl anlatacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum." diye konuştu.

        Adalet arayışını sonuna kadar sürdüreceğini belirten Aydoğdu, "10-20 yıl değil, müebbet istiyorum. Benim canım yanıyor." dedi.

        Aydoğdu, sahilin çocuklar ve ailelerin güvenle dolaşması gereken yerler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Geride kalan üç evladım var. Bu acıyla ben nasıl sahip çıkacağım onlara? Ben aileme nasıl bakacağım? Artık konuşmaya dermanım yok. Devletime güveniyorum, savcılara güveniyorum. Kimin ihmali varsa, kimin sorumsuzluğu varsa bedelini devletim ödetecek."

        - Olay

        Mudanya Sahil Yolu'nda 13 Mart'ta 3,5 yaşındaki Serhat Aydoğdu, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taner B. yönetimindeki çöp kamyonetinin altında kalmıştı. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Gözaltına alınan kamyonet şoförü Taner B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

