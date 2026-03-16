        Bursa'da kaçak çalışan 14 yabancı uyruklu kişi yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda kaçak çalıştığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Bursa Emniyet Müdürlüğünce ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan denetim ve kontrollerde iş yerinde kaçak çalışan 14 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu tespit edildi.

        Yabancı uyruklulardan 5'inin kimliksiz olduğu ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı, 7'sinin Bursa'ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin bulunduğu, 2'sinin ise izne tabi başka illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin bulunduğu belirlendi.

        Bu kişilerin getirilmesine aracılık ederek organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

        Şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

