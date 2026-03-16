Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'daki TİGEM harasında şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açıyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesi'nde şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki TİGEM harasında şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açıyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesi'nde şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açıyor.

        Ocak ayında başlayan doğum sezonunda Karacabey Tarım İşletmesi'nde 79 tay dünyaya geldi. Karacabey harasında mayıs ayına kadar devam edecek doğumlarda toplam 154 tayın dünyaya gelmesi bekleniyor.

        Şampiyon adayı taylar, 2027-2028 yıllarında açık artırma usulüyle satışa sunulacak ve 2029 itibarıyla da yarış pistlerinde yerlerini alacak.

        TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, AA muhabirine, bu yıl doğan tayların gelecek yıldan itibaren satışa sunulacağını söyledi.

        Karabulut, dişi tayların bir kısmının TİGEM'in 3 işletmesine damızlık olarak ayrılacağını belirterek, "2025 yılında 124 baştan 81 milyon liralık gelir elde edildi. 2026 yılı içinde 15 elit baş, 115 de koşu olmak üzere 130 tay satmayı planlıyoruz. Bu gelirin daha da üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor." dedi.

        - Kriterlere göre "elit" ve "koşu tayı" olarak kategorize ediliyor

        Doğumların sorunsuz devam ettiğini aktaran Karabulut, mayıs sonuna kadar 154 tayın dünyaya gelmesini öngördüklerini anlattı.

        Karabulut, doğan tayları "elit" ve "koşu tayı" olarak kategorize ettiklerini kaydederek şöyle konuştu:

        "Bunların bir kısmı 1 ve 2 yaş erkek olarak satılmakta. Bir kısmı da 2 yaş erkek ve diş olarak satılmaktadır. 2 yaşındaki erkeklerden bir kısmı koşu tayı olarak satılmakta. Bir kısmı da elit tay olarak, yani bunların içinden en iyi koşu performansı gösteren tayların seçildiği elit taylarımız var, bunlar da eylül, ekim aylarında İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda satışa sunuluyor."

        Tayların elit veya koşu tayı olarak uzman bir heyet tarafından belirlendiğini dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

        "Belli başlı kriterleri oluyor. Anne, baba, koşu performansı, anne ve babanın benzer yavru koşu performansları, eşkal durumu, sorunlu olup olmaması, konfirmasyonu, vücut yapısı gibi kriterlere bakılarak seçiliyor. Bu dişilerden bir kısmı da işletmelere damızlık olarak veriliyor. Damızlıkta koşmadan, direkt gelecek nesillerde yavru elde edip onların yavrularını satmak üzere bir planlama dahilinde faaliyetler sürdürülüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

