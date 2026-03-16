Bursa'da kereste deposunda çıkan yangında iş yeri sahibi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Mahmudiye Mahallesi Kafkas Sokak'ta faaliyet gösteren kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden depo sahibi Remzi D. (36), alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.



Daha sonra ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.



Yangına müdahale ettiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Remzi D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hayati tehlikesi bulunan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.



İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

