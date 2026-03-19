Bursa'da jandarma bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi yaptı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.



İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığınca bayram dolayısıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa'da ekipler, birçok noktada trafik uygulaması yapıyor.



Kentin farklı noktalarında 71 ekipte 188 personelin katıldığı denetimlere, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle destek verildi.



Olası kazaların önüne geçebilmek ve trafiği izlemek için 4 bin 855 kilometre uzunluğundaki yol ağı havadan denetlendi.



Otoyollardaki yoğunluk durumunu da kontrol eden ekipler, olumsuzlukları yerdeki görevlilere bildirdi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 286 trafik timi ve 752 personelin Ramazan Bayramı boyunca görev alacağı öğrenildi.

