Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursalı lise öğrencileri robotik yarışmasında dünya ikincisi oldu

        Bursa Erkek Lisesi öğrencileri, "ROBO VEHICLE PLZEN 2026 Uluslararası Robotik Yarışması"nda dünya ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursalı lise öğrencileri robotik yarışmasında dünya ikincisi oldu

        Bursa Erkek Lisesi öğrencileri, "ROBO VEHICLE PLZEN 2026 Uluslararası Robotik Yarışması"nda dünya ikincisi oldu.


        Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu'nun yaptığı, Ömer Kaan Çelik ve Halil İbrahim Taybova'dan oluşan Bursa Erkek Lisesi Robot Takımı, Çekya'nın Plzen kentinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "ROBO VEHICLE PLZEN 2026 Uluslararası Robotik Yarışması"nda, finale kalan 14 ülkeden 28 takımla mücadele etti.

        Takım, yarışmada tüm kategorilerin ortalamasına göre ise genel klasmanda dünya ikinciliğine ulaştı.

        Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, takımın geçen yıl ulusal düzeyde katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza attığını belirterek, dünya ikinciliğinin tesadüf olmadığını ifade etti.

        Boztepe, kısa süre önce katıldıkları "Maestrobot Türkiye-Robotex International" yarışmasında Marmara Bölgesi performansıyla da öne çıktıklarını, üç farklı robotla katıldıkları yarışmada, birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası kazanıldığını hatırlattı.

        Robot takımının Antalya'da düzenlenecek "Robotex International" Türkiye etabında yarışmaya hak kazandığını vurgulayan Boztepe, "Takımımız burada da başarılı olduğu takdirde Güney Kore’de gerçekleştirilecek dünya finallerinde ülkemizi temsil edecek. Kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarılar tesadüfi değil, çalışmanın eseri. Takımımız bundan sonra da bizleri gururlandıracak başarılara imza atacak, buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!

