Bursa'da toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Bursa'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın ekiplerce kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi 1. Çeyiz Sokak'ta, aşırı yağışın ardından kayan toprak ve kaya parçaları, Ayşe Yukuş'un (59) yaşadığı 3 katlı binanın girişini kapattı.
Evinden çıkamayan Yukuş, durumu yakınlarına bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yukuş, AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmanın ardından evinden çıkarıldı.
Ayşe Yukuş, AA muhabirine, evden çıkmak istediğinde kapıyı açamadığını anlattı.
Sonrasında oğluna haber verdiğini ve ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarıldığını belirten Yukuş, "Şimdi giremem de ben buraya artık. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyorum. Toprak devamlı kayıyor. Kapıdan giremiyorum, başka kapım yok. Eve geçecek başka kapım yok." diye konuştu.
