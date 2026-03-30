        Bursa'da toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Bursa'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Bursa'da toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Bursa'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın ekiplerce kurtarıldı.

        Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi 1. Çeyiz Sokak'ta, aşırı yağışın ardından kayan toprak ve kaya parçaları, Ayşe Yukuş'un (59) yaşadığı 3 katlı binanın girişini kapattı.

        Evinden çıkamayan Yukuş, durumu yakınlarına bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yukuş, AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmanın ardından evinden çıkarıldı.

        Ayşe Yukuş, AA muhabirine, evden çıkmak istediğinde kapıyı açamadığını anlattı.

        Sonrasında oğluna haber verdiğini ve ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarıldığını belirten Yukuş, "Şimdi giremem de ben buraya artık. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyorum. Toprak devamlı kayıyor. Kapıdan giremiyorum, başka kapım yok. Eve geçecek başka kapım yok." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!

