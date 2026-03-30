Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi üzerine operasyon düzenlendi. Evde bulunan Süleyman K. (50) yakalandı, operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda, gizli bir bölmeye saklanmış yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

