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Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa: “Sıra üreticilerimizde”

İHA

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, bu yılın riskli bir yıl olduğuna dikkat çekerek, üreticilerden gerçek rekolte beyanı vermelerini istedi.

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa: “Sıra üreticilerimizde”

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, bu yılın riskli bir yıl olduğuna dikkat çekerek, üreticilerden gerçek rekolte beyanı vermelerini istedi.
Marmarabirlik’te bugüne kadar 10 bin ortaktan 35 bin ton rekolte beyanı alındı. Son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor. Tahmini rekoltenin üzerinde rekolte beyanının gelmesi, Marmarabirlik’in ne kadar önemli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif bölgesinde rekolte beyan alımları 14 Ekim’de sona erecek. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Alınan rekolte beyanlarını değerlendirdiğimizde ortaklarımızın neredeyse ana taahhütlerine kadar beyan verdiklerini görmekteyiz. Bunun sebebi Marmarabirlik fiyatlarının geçtiğimiz yıllarda daha cazip olmasıdır” diyen Asa şunları söyledi: “Kooperatif bölgelerinden tahmini bölge rekoltesine yakın rekolte beyanı geleceğini öngörmekteyiz. Alınan rekolte beyanları, 2019/2020 ürün alım kampanyasını ve alım planımızı belirleyecektir. Ortaklarımız rekolte beyanı verirken ‘ben ne kadar çok rekolte beyanı verirsem, bana o kadar teslimat hakkı doğar’ mantığıyla hareket etmemelidir. Rekolte beyanı ne kadar verilirse verilsin kısıtlama yapılacaksa ortağın son 5 yıllık teslimat miktarına bakılmaktadır. Eğer önceki yıllarda ürün vermediyseniz, sınırsız teslimat hakkınız nasıl olacak?” dedi.
Ürün alım kampanyasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Asa, ortaklara “Bu kooperatif, bu birlik sizin” diyerek şu mesajı verdi:
”Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de üreticilerimizi mağdur etmeyiz. Her zaman önceliğimiz ortaklarımızın refah seviyesini artırmak olmuştur. 2019/2020 ürün alım kampanyasında, kredi kullanmadan yapılacak alım bütçesiyle ödeyebileceğimiz kadar ürün almayı hedefliyoruz. Marmarabirlik olarak geçtiğimiz yıl piyasaların üzerinde bir fiyatla ürün alarak ortaklarımızı destekledik. Son iki yılda 102 bin ton ürün aldık. Bu yıl risk alınacak bir yıl değildir. 2019/2020 Ürün alım kampanyasını ortaklarımızın sınav yılı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ürününü satacak yer bulamayıp çaresiz kalan ortaklarımıza nasıl Marmarabirlik sahip çıktıysa, bu kampanya döneminde ortaklarımız da kooperatiflerine sahip çıkmalıdır. Piyasada alıcının olmadığı bu zor dönemde ortaklarımız kooperatiflerine ürünlerini vermeli ve ödeme takvimi ile ilgili Marmarabirlik’e anlayış göstermelidir ve imkânları zorlanmamalıdır. Bugün piyasa koşullarına baktığımızda, geçtiğimiz yıl Marmarabirlik tarafından 5 TL’ye alınan ürün, üretici havuzunda halen 3 TL’ye satıldığı unutulmamalıdır.”
Önemli olan ürünü satabilmek
Ürün alımlarında arz talep dengesi, piyasa gerçekleri ve tüketici davranışlarının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Asa,“Ürün almak çok kolay, önemli olan alınan ürün bedelini ödeyebilmek ve satabilmektir. Bu yıl sınırsız ürün alımı yapılması mümkün değildir. Alınan ürünün bedelinin ödenmesi de var. Önceliğimiz geçtiğimiz yıl fiyatlarını muhafaza etmektir. Eğer piyasa koşullarında artış varsa üzerine ilave yapmak çok kolay olur” dedi.
Kooperatiflerine sahip çıksınlar
Marmarabirlik’in kesinlikle zarar etmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Hidamet Asa, “Eğer birlik zarar ederse öz kaynakları erir, alım gücü azalır, yatırım yapamaz, ödemelerini zamanında yapamaz. Bunun için ortaklarımız 1 yılı değil geleceğini düşünmelidir. Marmarabirlik imkanları zorlanmamalıdır” diye konuştu.

BURSA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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