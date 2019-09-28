Yalçın Koşukavak: “Oyuncularım senaryoyu hayata geçirip galibiyet aldı”

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, “Maçın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktık. Bir hafta boyunca oyuncularıma taktiksel anlamda nasıl oynayacaklarını anlattım. Onlar da senaryoyu hayata geçirip, galibiyet aldık” dedi.

Bursaspor TFF 1. Lig’in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u evinde 10 mağlup etti. Bu skorla yeşilbeyazlılar ligde liderliğe yükseldi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, güçlü bir kadroya sahip rakiplerini ve iyi taktikle yendiklerini söyleyerek, “Rakibinin kadro yapısı olarak güçlü bir ekip olduğunu ve ekonomik olarak da iyi durum olduklarını biliyorduk. Maçın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktık. Oyuncularıma bir hafta boyunca taktiksel anlamda nasıl oynayacaklarını anlattım. Onlar da senaryoyu hayata geçirip önemli bir galibiyet aldılar. Geçen haftaki maçtan sonra bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

BURSA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:58

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.