Bursaspor Basketbol - TOFAŞ: 80-76

SALON: Tofaş

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu

BURSASPOR BASKETBOL: Perry Jones 18, Christopher James Jones Jr. 14, Gabriel Olaseni 4, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli, Mykal Reginald Riley 9, Ender Arslan 6, Tevfik Akdamar 7, İzzet Türkyılmaz 2

TOFAŞ: Tarık Phillip 12, Matthew Lojeski 10, Barış Ermiş 7, DJ White 5, Devin Williams 28, Muhaymin Mustafa 6, Muhsin Yaşar 8, Berkan Durmaz1'İNCİ PERİYOT: 18-16

İLK YARI: 41-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52

5 FAUL: Devin Williams (39.19) (TOFAŞ) - Gabriel Olaseni (39.49) (Bursaspor Basketbol)Basketbol Süper Ligi´nde Bursa derbisinin heyecanı yaşandı. Tarihinde ilk kez Süper Lig´de mücadele eden Bursaspor Basketbol, ev sahibi olduğu maçta TOFAŞ´ı 80-76 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Basketbol Süper Ligi´nin ilk haftası Bursa derbisine sahne oldu. Bursaspor Basketbol ev sahibi olduğu mücadelede TOFAŞ´ı ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadeleye iyi başlayan yeşil-beyazlılar, Olaseni ve Freeman´ın sayılarıyla 5-0 öne geçti. TOFAŞ´ın ilk çeyrekte kaydettiği 16 sayının 10´u Devin Williams´tan gelirken, ABD´li oyuncunun çabaları yeterli olmadı ve Bursaspor Basketbol, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında pota altındaki etkili oyununu, üç sayı çizgisinin gerisine de taşıyan Bursaspor Basketbol, 14´üncü dakikada Perry Jones´un dış atış isabetiyle farkı 7´ye çıkardı: 30-23. TOFAŞ´ın bu bölümdeki farkı azaltma çabalarına hücum etkinliği ile cevap veren yeşil-beyazlılar, 17´nci dakikada Perry Jones´un top çalarak attığı turnike basket sonrası TOFAŞ´a mola aldırdı: 36-27. Dönüşte de ritmini koruyan ev sahibi, soyunma odasına 41-34 üstün girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan TOFAŞ, önce Devin Williams, Lojeski ve Barış Ermiş´in sayılarıyla 8-0´lık seri yakaladı ve skoru 41-41´e eşitledi. 26´ncı dakikada Muhsin Yaşar´ın smaç basketi gelirken, TOFAŞ maçta ilk kez öne geçti: 45-46. Bu bölümde TOFAŞ´ın üst üste top kayıplarını sayılar bularak cezalandıran Bursaspor Basketbol, seyirci desteğini de arkasına alarak son çeyreğe 55-52´lik skor avantajıyla başladı.

Hücumda etkinliğini sürdüren Bursaspor Basketbol, çeyreğin ilk bölümlerinde farkı da korurken TOFAŞ ise özellikle o ana dek takımın tek çift hanelere ulaşan oyuncusu olan Devin Williams´ın sayılarıyla ayakta kaldı. Bir ara 8´e kadar çıkan fark, Devin´in üst üste kaydettiği sayılarla son 2 dakikaya girilirken bire düştü: 68-67. Ardından TOFAŞ´ta Tarık Phillip kritik üç sayı isabetiyle takımını yeniden öne taşıdı. Son dakikaya ise 72-72´lik eşitlikle girildi. Hücumda hata yapmayan Bursaspor, dirençli ve konsantre oyununu bu anlarda da yansıtınca parkeden 80-76´lık galibiyetle ayrıldı.



BURSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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