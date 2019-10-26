Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü, herkes tarafından büyük beğeni kazandı.

Bursa Özel Altınşehir Okulları ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği bayrak yürüyüşünü bu yıl da coşkuyla tamamladı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve gazilerin de katıldığı kortej, 400 metrelik Türk bayrağı ile büyük beğeni topladı. Cumhuriyetim 96. yılının kutlandığı bayrak yürüyüşünde her adım cumhuriyeti güçlendirircesine atıldı.

Altınşehir Okullarının velilerinin de öğrencileri yalnız bırakmadığı programda onlarla birlikte yürümeleri birlikteliği taçlandıran anlardan biri olarak akıllarda kaldı. Okul kurucuları Umut Gökçe ve Erol Turan'da öğrencilerin yapmış olduğu yürüyüşün kendilerini gururlandırdığını söyledi.

BURSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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