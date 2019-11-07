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Lise öğrencilerinden örnek davranış

İHA

Gemport Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları plastik atık ve pet şişeleri Gemlik Belediyesi'ne teslim etti.

Lise öğrencilerinden örnek davranış

Gemport Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları plastik atık ve pet şişeleri Gemlik Belediyesi’ne teslim etti.
Dünya çapında biriken tüm plastik atıkların yedinci kıtayı oluşturacak büyüklüğe ulaştığı bu dönemde, Gemlikli öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gemport Gemlik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 9. ve 10. sınıf öğrencileri, bir ay boyunca topladıkları pet şişe ve diğer plastik atıkları okul bahçesinde basketbol potası şeklinde kurdukları varilde topladılar. Atık toplama etkinliğini eğlenceli hale getiren öğrenciler yaklaşık bir tonluk plastik atığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk’e teslim ettiler. Öte yandan toplanan şişelerin kapakları da engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için devam eden mavi kapak kampanyasına destek amacıyla ayrıldı.
Okul Müdürü Rahmi Şafak, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne örnek bir katkı gerçekleştirildiğini belirterek dokuz ve onuncu sınıflarda başlatılan bu kampanyanın tüm öğrencileri kapsayacak şekilde devam edeceğini söyledi. Poyraz Geri Dönüşüm yetkilisi Necla Siber Ceylan ise öğrencileri duyarlılıklarından dolayı kutladı. Plastik atıklar nedeniyle, denizlerde 3,4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki plastik yığınından “yedinci kıta” meydana geldiğini kaydeden Gemlik Belediyesi yetkilileri, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.

BURSA

07 Kasım 2019 Perşembe

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